1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan sınırına 1000 özel harekatçı görevlendirildi

Bakan Soylu: Yunanistanın geri itmelerini engelleme için 1000 özel harekat polisi sınırda görevlendirildi.
 05 Mart 2020 12:42
Yazdır
Yunanistan sınırına 1000 özel harekatçı görevlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.

Bakan Soylu, Edirne'de Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledikten sonra Valiliğe geldi.

Soylu, Valilik binasında sığınmacı hareketliği hakkında brifing aldı.

Daha sonra Valilik önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Yunanistan'ın geçen yıl 7 bin 300, bir önceki yıl 7 bin 600 FETÖ'cüyü seve seve aldığını söyledi.

Bunun sadece Yunanistan'ın değil Avrupa'nın ortak kararı olduğunu anlatan Soylu, "Bu çok net ve açıktır. Buna en ufak bir ses çıkarmayanlar bugün tüm insani hakkıyla burada sığınma talep edenlere insani kuralların tamamen dışında davranmaktadırlar. Ne demektir? Sen çiftçilere av tüfeği vereceksin, masum insanların üzerine av tüfeğiyle beraber saldıracaksın." dedi.

Yunan medyası, makamları ve bakanlarının yalan üzerine yalan konuştuklarını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Biz niye karşı tarafa gaz sıkalım. Biz insanların geçmesi için, eğer geçmek istiyorlarsa, buyurun geçin. 'Biz engellemiyoruz' diyoruz. Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz. Şu andan itibaren, sabah itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri de aldık, bin özel harekat polisini, Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla. Tekrar söylüyorum; geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak. Onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede gerekli tedbirlerimizi aldığımızı ifade etmek istiyorum."

Soylu, sınırını havadan inceledi. İşte son görüntüler
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu'yu kızdıran soru: İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?
05 Mart 2020 13:21		 Başdenetçi Malkoç: Yunanlılar bugün cinayet işliyor, hepsinin hesabını verecekler
05 Mart 2020 12:49
'Türkiye, insani bir felaket yaşanmasını izleyemez'
05 Mart 2020 12:26		 Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı
05 Mart 2020 12:21
Soylu, sınırını havadan inceledi. İşte son görüntüler
05 Mart 2020 12:14		 Dolmabahçe'de 'Uluslararası İdlib Konferansı' düzenlendi
05 Mart 2020 11:54
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
05 Mart 2020 11:43		 Cumhurbaşkanı kritik görüşme için Rusya'ya gitti
05 Mart 2020 10:49
Rus uçakları sivilleri hedef aldı: 16 sivil hayatını kaybetti
05 Mart 2020 10:05		 MSB: 184 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir
05 Mart 2020 09:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:54 - 7 bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu13:50 - Bakan Selçuk: GSS bir Türk mucizesi13:50 - Yılın ilk iki ayında en çok yerli yapım filmleri izledik13:45 - Türkmenistan'da Türk şoförlere virüs engeli13:39 - 10 yaşındaki öğrenci, lösemiye yenildi13:35 - İsviçre'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm13:27 - İran'da koronovirüs nedeniyle okullar tatil edildi13:26 - Çankırı'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında bir tutuklama13:21 - Soylu'yu kızdıran soru: İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?13:14 - Hakkari'de Kapan-3 operasyonu başladı
13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:07 - Adana'da FETÖ sanığı esnafa 7,5 yıl hapis cezası13:04 - Meteorolojiden sağanak uyarısı12:58 - Koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan edili12:49 - Başdenetçi Malkoç: Yunanlılar bugün cinayet işliyor, hepsinin hesabını verecekler12:47 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:42 - Yunanistan sınırına 1000 özel harekatçı görevlendirildi12:40 - Koronavirüs Türklere bulaşmıyor... Doktordan Türk geni iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor
Cumhurbaşkanı kritik görüşme için Rusya'ya gitti
Vekil'in evinde ölü bulunan Özbek bakıcı olayında takipsizlik
Trafik polisi babayı isyan ettiren karar
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş akdi 2
Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması 1
seyit nesimi kul nesimi 2
06.03.2020 anadolu efes vs olympiakos maçı 1
şu an çalan şarkı 1
ab'nin yunanistan'a 700 milyon euro yardım yapması 2
türkiye evelallah bir 40 daha harcar 3
konuların birbirinden etkileşim ile açılması 3
kantaron yağı 1
engin özkoç 5
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam