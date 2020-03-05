Singapur uçağının mürettebatına virüs karantinası
Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi
|05 Mart 2020 15:00
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.
Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2020
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