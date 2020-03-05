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Altın yeniden yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 322 bin 850 liraya yükseldi
 05 Mart 2020 17:02
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Altın yeniden yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 322 bin 850 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 319 bin 700 lira, en yüksek 323 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 322 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 763 milyon 964 bin 841,84 lira, işlem miktarı ise 5.526 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 771 milyon 732 bin 287,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Senna Kuyumculuk, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 321.770,001.645,30
En Düşük 319.700,001.625,00
En Yüksek323.000,001.645,00
Kapanış322.850,001.638,00
Ağırlıklı Ortalama 320.864,301.628,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.763.964.841,84
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.526,35
Toplam İşlem Adedi352
Anadolu Ajansı
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