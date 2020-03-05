Iğdır'a şehit ateşi düştü
Iğdır Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
|05 Mart 2020 20:03
|Yazdır
Iğdır Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlip'de şehit olmuştur. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadınlar daha çok yalnız seyahat ediyor
05 Mart 2020 20:13
|Ak Parti'li Yılmaz'ın babası, toprağa verildi
05 Mart 2020 19:53
|Şehit asker, mesajlarında İdlib'deki çocukların dramını anlatmış
05 Mart 2020 18:03
|Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
05 Mart 2020 15:28
|10 yaşındaki öğrenci, lösemiye yenildi
05 Mart 2020 13:39
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
05 Mart 2020 13:04
|Koronavirüs Türklere bulaşmıyor... Doktordan Türk geni iddiası
05 Mart 2020 12:40
|Sivas'da buzağısını satan besici parasını TSK'ya bağışladı
05 Mart 2020 12:11
|İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya çıktı
05 Mart 2020 11:39
|Afganlı Menice ailesine kavuştu
05 Mart 2020 11:21