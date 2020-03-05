Şehit er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Kaya'nın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
|05 Mart 2020 22:01
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.
Askeri yetkililer, Enes Kaya'nın (26) merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki evine gelerek, baba Süleyman, anne Döne ile eşi Zeliha Kaya'ya acı haberi verdi.
Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile mahalle sakinleri teselli etti.
Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.
Şehidin bir yıldır evli olduğu öğrenildi.
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