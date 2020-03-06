Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
|06 Mart 2020 09:23
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret etti.
CHP'li Özkoç'un bu hakaretlerinin ardında Meclis Genel Kurulu karıştı, milletvekilleri tekme tokat birbirine girdi.
Kavgada ağır darbeler alan Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlikler oluştu.
FEZLEKE MECLİS'TE
Hakkında soruşturma açılan Engin Özkoç hakkında düzenlenen fezleke de Meclis'e gönderildi.
ADALET BAKANI: KONU MECLİS'İN TAKDİRİNDEDİR
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,
"Farklı düşüncede, farklı kanaatte olabilirsiniz ama hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele seçilmiş bir cumhurbaşkanına kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Türkiye, hukuk devletidir. Hele şu dönemde daha bir birliktelik içinde olmak hepimizin ortak beklentisi, duygusudur. Savcılık soruşturma başlatmıştır, doğal sonucu fezlekedir. Fezleke Bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclis'in takdiri ve uhdesindedir."ifadelerini kullandı.
AK Parti, Engin Özkoç'un dokunulmazlığı konusunda ısrarcı. MHP de buna destek veriyor.
ANAYASA'NIN 83. MADDESİ
Anayasa'nın 83. maddesine göre Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak.
Meclis Genel Kurulu'nda salt çoğunluğun sağlanması durumunda dokunulmazlık kaldırılabilir.
1 YILDAN FAZLA CEZA ALIRSA...
Engin Özkoç, dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa, karar Meclis'te okunduktan sonra milletvekilliği de düşecek.
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