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Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı

Bin 500 market projesi ile tartışmalara neden olan Tarım Kredi'de şok gelişme. Tarım Kredi Birlik Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcıları görevden alındı.
 06 Mart 2020 11:12
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Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı

Milli Gazetede yer alan haber

Çiftçiye ucuz finansman ve girdi temin etmekle görevli olan Tarım Kredi'nin, KİT mantığıyla market işine girmesi eleştirilere neden oluyordu. Türkiye genelinde ilk başta 500 market açılacağı açıklanırken, daha sonra bu rakam 1500'e çıkarılmıştı.

MARKET PROJESİNİN TARIM KREDİ'YE BÜYÜK ZARAR VERMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Tanzim satış uygulamasından Tarım Kredi Birlik A.Ş'nin ciddi anlamda zarar ettiği iddialarına bir cevap verilemezken, market projesinin de Tarım Kredi'ye büyük zarar vermesinden endişe ediliyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER TOPLU HALDE GÖREVDEN ALINDI

Tarım Kredi Marketlere yönelik tartışmaların devam ettiği bir süreçte bugün şirket üst düzey yöneticilerinin toplu halde görevden alınması dikkat çekti.

TARIM KREDİ BİRLİK'TE GÖREVDEN ALINAN İSİMLER

Tarım Kredi Birlik A.Ş Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, Genel Müdür Yardımcıları Göktürk Hakan Şahin, Orhan Duran ve Köksal Yanlıç, görevden alınarak iş akitleri fes edildi.
Memurlar.Net
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