Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
|06 Mart 2020 11:12
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Milli Gazetede yer alan haber
Çiftçiye ucuz finansman ve girdi temin etmekle görevli olan Tarım Kredi'nin, KİT mantığıyla market işine girmesi eleştirilere neden oluyordu. Türkiye genelinde ilk başta 500 market açılacağı açıklanırken, daha sonra bu rakam 1500'e çıkarılmıştı.
MARKET PROJESİNİN TARIM KREDİ'YE BÜYÜK ZARAR VERMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR
Tanzim satış uygulamasından Tarım Kredi Birlik A.Ş'nin ciddi anlamda zarar ettiği iddialarına bir cevap verilemezken, market projesinin de Tarım Kredi'ye büyük zarar vermesinden endişe ediliyor.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER TOPLU HALDE GÖREVDEN ALINDI
Tarım Kredi Marketlere yönelik tartışmaların devam ettiği bir süreçte bugün şirket üst düzey yöneticilerinin toplu halde görevden alınması dikkat çekti.
TARIM KREDİ BİRLİK'TE GÖREVDEN ALINAN İSİMLER
Tarım Kredi Birlik A.Ş Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, Genel Müdür Yardımcıları Göktürk Hakan Şahin, Orhan Duran ve Köksal Yanlıç, görevden alınarak iş akitleri fes edildi.
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