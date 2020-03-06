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MEB'den öğrencilere yeni hizmet: Video Kütüphane

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, en çok talep gören, ders anlatımı ve tecrübesiyle öne çıkan, her alandaki öğretmenlerden bir yıllık, iki yıllık derslerini videolara anlatmalarını istediklerini, bunlardan video kütüphanesi kurduklarını bildirdi
 06 Mart 2020 19:28
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MEB'den öğrencilere yeni hizmet: Video Kütüphane

Selçuk, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi 2020 programında, eğitimin ekonomiyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Tüketimin hızla ilerlediğine değinen Selçuk, yapay zekanın mekanik ve biyolojiyle birleştiği, biyolojinin, fizikselin ve yazılımın bütünleştiği bir çağa girildiğini anlattı. Bugün ilkokullarda okuyan çocukların, 2030 sonlarına doğru iş dünyasına atılacaklarını aktaran Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çağın şartlarına göre çocukları geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Güçlü eğitimlerin güçlü ekonomilerle bağlantılı olduğunu anlatan Selçuk, ilerleyen süreçte iş ve işlemlerin büyük bir kısmının otomasyona tabi olacağını, robotların hakim olacağı bir iş düzeneğinden bahsedileceğini bildirdi. Bu açıdan öğretmen niteliğini çok önemsediklerini vurgulayan Selçuk, "Uluslararası söylem şunu gösteriyor, hiçbir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin niteliğini aşamaz. Dolayısıyla asıl olan öğretmenin doğasına hizmet etmektir, saygı göstermektir, öğretmenin itibarını yükseltmektir, öğretmene değer vermektir ve öğretmenlerimizin yetişmesinde çok köklü tedbirler almaktır." dedi.

Selçuk, öğretmen eğitimi konusunda Yükseköğretim Kurulu ile yeni bir başlangıca imza attıklarını kaydetti.

- "Video kütüphane kurduk"

Dünyada artık akıl ve kalbi birleştiren bir bilgeliğin hakim olmaya başladığına değinen Selçuk, dün iş yerinde mavi yakalılar varken bugün robotların bulunduğunu vurguladı. Eğitimde de bu değişim ve dönüşümün fark edilmesi gerektiğini ifade eden Selçuk, "2023 eğitim vizyon belgesinde Türkiye'nin 2023 sonuna kadar hangi ay, hangi sene hangi iş ve işlemi, hangi sırada hangi fizibiliteyle hangi planlamayla yaparak neyi nasıl yapacağını yıllar itibarıyla ortaya koymuş durumdayız. Bu çok önemli. Çünkü bir sene, iki sene önceden eğitim sisteminde neyin nasıl yapacağının tasvir edilmesi ve bunun ortaya koyulmuş olması toplumdaki belirsizlik düşüncesini ortadan kaldırmak bakımından çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, her öğrencinin eşit imkanlara sahip olabilmesi noktasında da önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin en başarılı öğretmenlerinden videolu kütüphane oluşturduklarına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"En çok talep gören, ders anlatımıyla, tecrübesiyle öne çıkan her alandaki öğretmenlerimizden bir yıllık, iki yıllık derslerini videolara anlatmalarını istedik ve bunlardan video kütüphanesi kurduk. Türkiye'nin her yerinden her çocuğumuz bu öğretmenlerimizin derslerini ücretsiz olarak izleyebiliyor. 'Şu kasabanın şu okulundan bir öğrenciyim, şu öğretmenden ders almak istiyorum.' dediğinde bu kütüphaneden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ayrıca 'Şu öğretmenle yüz yüze ders almak istiyorum, soru sormak istiyorum.' diyen öğrencilerimize de hafta sonları istediği okulda, istediği öğretmenle çalışma imkanı sunduk."

- 164 bin birleştirilmiş sınıf öğrencisi için eğitim takvimi oluşturuldu

Selçuk, her öğrenciye eşit eğitim imkanı sunduklarını, bunun dışında velilere de rehberlik yaptıklarını ifade etti. Türkçeyi çok önemsediklerini, bu doğrultuda dinleme, konuşma, yazma ve okumaya dayalı bir eğitim çalışması başlattıklarını belirten Selçuk, Türkiye'yi çok iyi bilenlerin diğer dersleri anlama kabiliyetlerinin de daha yüksek olacağını anlattı. Bunun dışında her okulu mobil izlemeye aldıklarını, bununla ilgili haftalık, aylık planlamaların yapıldığını dile getiren Selçuk, bu uygulamanın da iki ay içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

Selçuk, 164 bin birleştirilmiş sınıf öğrencisine yönelik eğitim takvimi koyduklarını, takvimin içerisinde bilimsel oyunlar, anne baba ilişkileri gibi unsurların da yer aldığını aktardı.

- "Türkiye, 21.yüzyılın ülkesi"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de Türkiye'nin her sektör için iyi bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin 18 yılda yapılan reformlarla çok iyi bir noktaya geldiğini, dünya ile yarıştığını belirten Nebati, şimdi yeni reformlara ihtiyaç olduğunu, bunlara yönelik adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin ekonomide önemli adımlar atarken İdlib'de de etkin bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Nebati, "Türkiye, 21. yüzyılın ülkesi ve bu ülke durdurulamayacak, önü kesilemeyecek bir ülke." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik de Türkiye'nin Suriye'den toprak istemediğini, toprak almayı da düşünmediğini sadece güvenlik istediğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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