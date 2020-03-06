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Odatv Genel Yayın Yönetmeni de tutuklandı

Libya'daki şehit edilen MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi soruşturmasında, haber müdürü ve muhabirden sonra ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan da, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi
 06 Mart 2020 20:10
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Odatv Genel Yayın Yönetmeni de tutuklandı

Libya'daki şehit edilen MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi soruşturmasında, haber müdürü ve muhabirden sonra ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan da, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

Oda TV adlı internet sitesi, Bahar Kalkanı Harekatının tüm şiddetiyle devam ettiği 4 Mart Salı günü, Libya'da şehit olan MİT personelinin fotoğrafını, ismini ve cenaze töreninden fotoğraflarını yayınlamıştı. İnternet sitesi, haber başlığı olarak "İşte sessizce defnedilen MİT personelinin cenaze töreni" ifadelerini kullanmış, bu yolla, 27 Şubat'ta İdlip'te şehit olduğu açıklanan 34 askeri personel sayısının çok daha fazla olduğu yönündeki kara propaganda haberlerine destek olmuştu.

Soruşturma kapsamında önce haber müdürü, sonra haberi yapan muhabir tutulanmış, daha sonra ise Odatv adlı haber sitesine erişimi engelleme kararı alınmıştı. Bugün ise sitenin genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan mahkeme kararıyla tutuklandı

Savcılık: Şehit MİT personelinin fotoğrafı açık kaynaklardan elde edilmiş olamaz

İşte tutuklamaya gerekçe teşkil eden 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27'nci maddesi:

"Madde 27 - Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması halinde; 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir."
İhlas Haber Ajansı
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