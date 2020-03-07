Sosyal medya fenomeninin maymununa el konuldu
|07 Mart 2020 21:36
|Yazdır
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin vahşi hayvan statüsünde yer alan "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. İzgi'nin maymunu görevlilere vermemek için direndiği anlar kameralara yansıdı. Maymunun görevliler tarafından alınma anını sosyal medyada yayınlayan İzgi yaşananları gözyaşlarıyla anlattı.
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin yaklaşık 7 aydır beslediği "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. Görevliler, vahşi hayvan statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti. Görevliler İzgi'den maymunu kendilerine vermesini istedi. Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi. Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan İzgi o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hayat mücadelesi ve azmiyle örnek oldu
07 Mart 2020 23:16
|Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı
07 Mart 2020 22:33
|Tek memurla çalışan şef, kalbine yenildi
07 Mart 2020 22:21
|Tek kişi olarak başladı, 60 kadına ekmek kapısı açtı
07 Mart 2020 22:06
|İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı
07 Mart 2020 20:56
|Bu fabrikanın operatörlerin tamamı kadınlardan oluşuyor
07 Mart 2020 20:46
|Akılalmaz olay! Satışa çıkardığı aracını satışa çıkardılar
07 Mart 2020 20:30
|Sistinozis hastaları 'ağır engellilik raporu' talep ediyor
07 Mart 2020 19:28
|Bileziklerini satarak başladı, milyonluk tesis kurdu
07 Mart 2020 19:13
|8 ay sonra gelen trafik cezaları kabusları oldu
07 Mart 2020 18:13