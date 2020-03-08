Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu
|08 Mart 2020 20:38
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AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü partiyi önümüzdeki çarşamba günü kuracak. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteklediği Babacan'ın kuracağı partinin adının DEVA partisi olacağı öğrenildi.
PARTİNİN ADI "DEVA" OLACAK
Ali Babacan aylardır kurulması beklenen yeni partisini, kulislere sızan bilgiye göre çarşamba günü kuracak. Babacan'ın partisinin ismi ise DEVA Partisi olacak. Öte yandan partinin kurucular kurulunda, aktif görev alan vekillerin de olacağı öğrenildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KURULACAK
Ali Babacan'la birlikte Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Beşir Atalay gibi isimlerin de kurucuları arısında yer alacağı yeni partinin kuruluş dilekçesi çarşamba günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek.
İSMİ VE LOGOYU BABACAN AÇIKLAYACAK
Bakanlığa dilekçe verilmeden önce Ali Babacan, partinin ismini ve logosunu açıklayacak. Babacan'ın, yeni partinin programını genel çerçevesiyle kamuoyuna açıklaması bekleniyor.AK Parti'li eski vekil, Babacan'ın partisinde yer almayacak
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