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Oy pusulası PKK sığınağında

Bitlis'teki "Kapan" operasyonunda arazide inceleme yapan jandarma PKK sığınağında Mart 2014'teki yerel seçimler ile Haziran 2015'teki genel seçimlere ait oy pusulaları buldu. HDP, özellikle 2014-2015 yıllarında Doğu ve Güneydoğu'daki seçimlere PKK desteğiyle ciddi şaibeler karıştırmıştı.
 09 Mart 2020 06:11
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Oy pusulası PKK sığınağında

Her seçim döneminde Kandil'den DBP/HDP'nin milletvekili ve belediye başkan adaylarını dizayn eden, seçim bölgelerinde vatandaşlardan tehdit ile oy alan terör örgütü PKK'nın işi şansa bırakmamak için başka seçim hilelerine de başvurduğu ortaya çıktı. HDP/PKK'nın seçim hilelerinin izi Bitlis'te bulundu.

EVRAK FIŞKIRDI

PKK'nın yurt içi yapılanmasını çökertmek için yürütülen 'Kapan' operasyonu kapsamında Bitlis kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten Jandarma ekipleri, arazideki doğal olmayan bir toprak yığını fark etti. Buranın örgütün sığınağı olabileceğini öngörerek kazıya başlayan Jandarma, naylon dosyalarda bulunan onlarca belgeye ulaştı. Kazıda örgütsel doküman ve bazı kişilere ait mahkeme ifade tutanakları ele geçirildi.

İKİ SEÇİME ŞAİBE BULAŞTI

Yapılan ilk incelemede dosyalarda bulanan kağıtların 30 Mart 2014'te yapılan mahalli idareler seçimi ile 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlere ait belgeler olduğu belirlendi. Belgeler arasında oy sayım cetvelleri ve birleştirme tutanakları gibi Yüksek Seçim Kurullarına teslim edilmesi gereken belgelerin de bulunduğu tespit edildi. Belediye başkanlığı seçimlerine ait mühürlü oy pusulaları da ele geçirilen belgeler arasında.

KILPAYI BDP KAZANDI

2014 yılında Güroymak'ta DBP'li Mehmet Emin Özkan ile AK Partili Hüseyin Mutlu arasında yarış yaşanmış, DBP'li aday 32 farkla seçimi kazanmıştı. Ancak DBP'nin seçimde hile yaptığı belirlenmiş ve seçim iptal edilmişti. Yenilenen seçimi yine Özkan kazanmıştı. Özkan, Bitlis Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 18 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özkan, "PKK'nın amacı doğrultusunda hareket ettiği, PKK'ya yardım sağladığı, belediyenin imkanlarını örgüt lehine kullandığı" gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yeni Şafak
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