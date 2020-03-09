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Gram altın 338 TL'den döndü

Altın fiyatları petrol fiyatlarındaki büyük düşüşe bağlı olarak sabah saatlerinde 338'i gördü sonra 331 TL'ye geriledi
 09 Mart 2020 08:32
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Gram altın 338 TL'den döndü

Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş kara Pazartesi olarak tarihe geçti.

Uluslararası piyasalarda, petrol fiyatları çökerken, hisseler güçlü düştü ve para birimleri ve tahvillerde sert hareketler görülüyor.

Buna bağlı olarak altın fiyatları da bugün yeni rekor rakamlarına ulaştı.

Sabah saat 04:39'da 338 TL'ye kadar yükselen gram altın daha sonra 331 TL'ye geriledi
Memurlar.Net
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