Gram altın 338 TL'den döndü
Altın fiyatları petrol fiyatlarındaki büyük düşüşe bağlı olarak sabah saatlerinde 338'i gördü sonra 331 TL'ye geriledi
|09 Mart 2020 08:32
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Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş kara Pazartesi olarak tarihe geçti.
Uluslararası piyasalarda, petrol fiyatları çökerken, hisseler güçlü düştü ve para birimleri ve tahvillerde sert hareketler görülüyor.
Buna bağlı olarak altın fiyatları da bugün yeni rekor rakamlarına ulaştı.
Sabah saat 04:39'da 338 TL'ye kadar yükselen gram altın daha sonra 331 TL'ye geriledi
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