Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
|09 Mart 2020 10:33
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Aylardır kuruluşu ertelenen Ali Babacan'ın partisi bugün resmiyete kavuşuyor. Babacan, kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verecek.
Yeni partinin kurucu listesi ve tüzükle ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Babacan'ın ters düştüğü iddia ediliyor.
2 gün otele kapandılar
Babacan, yeni partinin son şeklini oluşturmak için kurucu yapmayı düşündüğü isimlerle Ankara'da iki gün süren toplantı yaptı. Bir otelde düzenlenen toplantıda tüzük, program ve kurucu isimler masaya yatırıldı. Çarşamba günü ise tanıtım toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Gül'e yakın isimler toplantıya çağrılmadı
Toplantıya Gül'e yakın isimler davet edilmedi. Gül dışında parti çalışmasında öne çıkan Haşim Kılıç, Beşir Atalay ve Candan Karlıtekin gibi isimlerin de dışlandığı öğrenildi.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre hafta içinde Gül, Mustafa Baş'ı (Refah Partili eski vekil) Babacan'a göndererek tüzük çalışmasına son şeklini vermek istedi. Babacan tarafı olumsuz yanıtlar verdi ve önerileri dikkate almadılar.
Ret cevabı geldi
Gül'e yakın isimler, yaşananları 'kandırıldık, birileri devreye girmiş olabilir' diye yorumluyor. Gül'ün geri çekilmesinden sonra bazı isimlerin de aktif görev almaktan vazgeçtiği öğrenildi. Babacan'ın çevresi kırgınlığı ortadan kaldırmak için Mehmet Tekelioğlu'nu (Gül'ün eniştesi) arayarak Ankara'daki toplantıya davet etti, ancak olumsuz cevap verildi.
Kadın-gençlere ağırlık
Partinin kurucu sayısının 80-90 civarında olması bekleniyor. Eski vekil sayısının 10-15 arasında olacağı, daha çok kadın ve gençlere öncelik tanınacağı öğrenildi. Bir dönemin gözde bürokratları Birol Aydın, Emin Zararsız da vitrinde yer alacak.
Yeneroğlu kurucular arasında
AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ali Babacan'ın partisinde kurucu olacak. Kurulacak yeni parti, 'vekil transfer etmeme' kararı aldı. Bağımsız kalan isimlere ise kapı açık tutulacak.
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