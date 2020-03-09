Engin Özkoç kavgası İBB Meclisi'nde de devam etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı aleyhine söylediği sözlerin ardından Genel Kurul'da çıkan tartışma İBB Meclisi'nde de devam etti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun sözleri üzerine CHP'li üyelerin tepki göstermesiyle ortam gerildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mart ayı 1. Oturumu Saraçhane'de gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin gündemini meşgul eden konular tansiyonu yükseltti.

"İDLİB'DE NE İŞİMİZ VAR DEMEK UTANÇTIR"

Oturumda konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Engin Özkoç'u ve AK Partilileri hedef aldı. Özkoç şunları söyledi:"Dünyada 7 düvelle mücadele ederken bu ülkenin bazı vatandaşarının 'İdlib'de ne işiniz var' demesi bu ülke adına utançtır. Geçtiğimiz toplantıda 'Recep Tayyip Erdoğan'ı anlamak için bu toprakların ruhuyla özdeş olmanız gerekir, bu toprakların tarihini bilmeniz gerekir. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlamak için sevinciyle sevinmeniz, hüznüyle hüzünlenmeniz gerekir' demiştim.

"CHP'Lİ ŞAHSA SÖZLERİNİ İADE EDİYORUM"

Aziz İstanbullular Türkiye'nin 2. büyük meclisinde konuşuyoruz. Bu toprakların değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ortaya koyan CHP Grup Başkanvekili şahsın ülkemiz için büyük bir mücadele veren Cumhurbaşkanımızla ilgili bütün sözleri bu Meclis'ten tekrar tekrar kendisine iade ediyorum.

"VATAN SANA CANIM FEDA' DİYENLERE SELAM OLSUN"

Birgün katil Esed'e laf edemeyenler bu ülkenin askerine, Cumhurbaşkanı'na laf etme cüretini nereden alıyorlar? 'Vatan haini nerede?' denildiğinde 'burada' diyenler şurada dursun 'Vatan sana canım feda' diyenlere selam olsun."ORTALIK KARIŞTIGöksu'nun bu sözlerinin üzerine CHP'li üyeler tepki gösterdi. Ellerini sıralara vuran CHP'liler masalara bırakılan Türk bayraklarını da salladı.

GERGİNLİK UZUN SÜRMEDİ

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili'nin "Değerli arkadaşlar, ben bu yaklaşımı kabul etmiyorum. Lütfen sıralarınıza oturun. Herkesi oturmaya davet ediyorum" sözleri üzerine İBB Meclisi üyeleri sakinleşti ve yerlerine geçti.