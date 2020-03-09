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Petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Bakan açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ham petrollerdeki ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi oranlarda pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. Mekanizmayı arkadaşlar çalışıyorlar, açıklayacaklar
 09 Mart 2020 17:52
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Petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Bakan açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol piyasasında oturmuş bir fiyatlama mekanizması olduğunu belirterek, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ham petrollerdeki ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi oranlarda pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. Mekanizmayı arkadaşlar çalışıyorlar, açıklayacaklar." dedi.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliğinin (TESAB) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, küresel petrol fiyatlarının düşüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, son zamanlada küresel petrol talebindeki düşüşün birçok etkene bağlı olduğunu ifade ederek, küresel petrol piyasasına çok yönlü bakılması gerektiğini kaydetti.

Koronavirüsün (Kovid-19) ekonomileri zincir halinde etkilediğine dikkati çeken Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz petrol, ağırlıklı olarak ulaştırma sektöründe kullanılıyor. Orada da ya insan taşıyorsunuz ya da yük taşıyorsunuz. Virüsün etkili olduğu yerlerde üretim düştü, üretim düşünce malzemelerin taşınması azalmış oldu. Keza insanların bir yerden bir yere gitme ihtiyacı da sınırlanmış oldu, bunun etkisinde de petrol talebinde bir daralma söz konusu. Geçtiğimiz yıl ortalama 100 milyon varil bir talep tüketim söz konusuydu dünya genelinde, bu ilk çeyrekte ise düşüş trendine girmiş durumda. Mart ayında bu rakam biraz daha artacak gibi gözüküyor. Talebin azalması fiyatlarda trajik düşüşlere de neden oldu."

Petrol fiyatlarının düşük seviyelerde kalıcı olup olmayacağını da bugünden söylemenin erken olduğunu vurgulayan Dönmez, "Sabah saatlerinde 31-32 dolar seviyelerinde olan Brent tipi petrolün varil fiyatı, şu saatlerde 35 dolarlarda seyrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye teknoloji üretimi konusunda mutfağa girmeli"

TESAB Başkanı İzzet Alagöz de Türkiye'de teknoloji üretimi konusunda mutfağa girmenin zamanı geldiğini belirterek, "Birlikte çalışalım, araştırma geliştirmenin bu safhasında yer alalım ki teknolojiyi üretelim ve bu teknolojiyi satan ülkelerden biri olalım, alan ülkelerden olmayalım." diye konuştu.

Türkiye'nin elektrik üretiminde ve iletiminde kullandığı teknolojilerin ve ekipmanların çok azının yerli üretim olduğuna dikkati çeken Alagöz, sanayi üreticileri ve ekipman üreticilerine birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Alagöz, teknolojiyi üreten ve satan ülkelerden biri olmanın önemini vurgulayarak, "Eğer bugün bu çalışmaların içerisinde yer almazsak bir süre sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu teknolojilerin müşterisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anadolu Ajansı
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