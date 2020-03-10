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Anayasa Mahkemesi gözden mi kaçırdı?

Anayasa Mahkemesi bugünkü (10 Mart 2020) tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2019 tarihli ve 2019/92 sayılı Kararında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan iptal davası başvurusunu sonuçlandırdı.
 10 Mart 2020 10:00
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Anayasa Mahkemesi gözden mi kaçırdı?

Anayasa Mahkemesi bugünkü (10 Mart 2020) tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2019 tarihli ve 2019/92 sayılı Kararında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan iptal davası başvurusunu sonuçlandırdı.

Kararda Yüksek Mahkeme, Kanunun 10. maddesinde yer alan ve Komisyon tarafından başvurusu kabul edilerek kamu görevine iadesine karar verilenlerin daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kurumlara atanmasını öngören hüküm ile; başvurusu kabul edilen öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurulu haricinde tespit edilecek başka bir yükseköğretim kurumuna atanmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetmiştir. Red gerekçesi Kararın G. bölümünde yer verilen "60. Kanun'un 10. maddesinin dava konusu kuralların da yer aldığı (1) numaralı fıkrası 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 22. maddesiyle değiştirilmiştir.

61. Açıklanan nedenle, konusu kalmayan ibare ve bölümlere ilişkin iptal talepleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekir." ifadeleriyle açıklanmıştır.

Oysa 7145 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası, Komisyon tarafından başvuruları kabul edilenlerin en son görev yaptıkları Kurumlara atanması sağlanmış olmakla birlikte, öğretim elemanlarıyla ilgili düzenleme muhafaza edilmiştir. 10. maddenin mevcut birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde, "Yuksekogretim Kurulu Bas,kanlıgına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, I.stanbul, I.zmir illeri dıs,ında ve 2006 yılından sonra kurulan yuksekogretim kurumlarına oncelik verilmek kaydıyla, Yuksekogretim Kurulu Bas,kanlıgı tarafından kamu gorevinden c,ıkarıldıgı yuksekogretim kurumu haricinde tespit edilecek yuksekogretim kurumlarından birine onceki kadro unvanlarına uygun olarak on bes, gun ic,inde yapılır." hükmü yer almaktadır.

Kanaatimizce 7075 sayılı Kanunun 10. maddesinin mevcut halinde yer alan öğretim elemanlarıyla ilgili düzenlemenin esastan incelenmesi ve bir karar verilmesi gerekirdi.
Memurlar.Net
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