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Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim bekleniyor.
 10 Mart 2020 09:52
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Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıta büyük indirim geliyor.

Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim öngörülüyor.
Memurlar.Net
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