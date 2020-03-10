Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim bekleniyor.
|10 Mart 2020 09:52
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