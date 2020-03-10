Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
|10 Mart 2020 10:03
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %15,8 oldu.
İstihdam oranı %44,7 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %44,7 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,5'i tarım, %20,6'sı sanayi, %5,4'ü inşaat, %57,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.
İşgücüne katılma oranı %51,8 olarak gerçekleşti
İşgücü 2019 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %51,8 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Aralık 2018, Aralık 2019
Kayıt dışı çalışanların oranı %32,3 oldu
Aralık 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak %32,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak %21,9 oldu.
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %14,0, istihdam oranı %49,3 oldu
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artışla, %14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla %15,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,6 puanlık azalışla %49,3, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla %57,3 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-64 yaş, (%), Aralık 2018, Aralık 2019
Genç nüfusta işsizlik oranı %25,0, istihdam oranı %31,9 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artışla, %25,0, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak %31,9 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık azalışla %42,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla %25,4 seviyesinde gerçekleşti.
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