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Sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara yönelik duyuru yayımladı
 10 Mart 2020 10:43
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Sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara yönelik duyuru yayımladı.

İşte MEB'in yaptığı duyuru

Sözleşmeli Öğretmen Ataması (Ocak 2020) kapsamında 9-13 Mart tarihleri arasında alınacak olan kurum tercih başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden kişisel şifre kullanılarak alınmaktadır.

Kurum tercihleri kayıt işlemi tamamlandıktan sonra il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından ayrıca onay işlemi yapılmayacaktır.

Adaylar 13 Mart 2020, saat 23.59'a kadar kurum tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.
Memurlar.Net
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