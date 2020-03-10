Sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara duyuru
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara yönelik duyuru yayımladı
|10 Mart 2020 10:43
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara yönelik duyuru yayımladı.
İşte MEB'in yaptığı duyuru
Sözleşmeli Öğretmen Ataması (Ocak 2020) kapsamında 9-13 Mart tarihleri arasında alınacak olan kurum tercih başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden kişisel şifre kullanılarak alınmaktadır.
Kurum tercihleri kayıt işlemi tamamlandıktan sonra il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından ayrıca onay işlemi yapılmayacaktır.
Adaylar 13 Mart 2020, saat 23.59'a kadar kurum tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.
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