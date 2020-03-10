Akbank da emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı

SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 1.000 TL'ye varan promosyon ve 350 TL'ye varan chip para kazanma fırsatı sunuluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledi.

Yeni kampanyadan 31 Mart 2020'ye kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler faydalanıyor. 750 TL'ye varan promosyon ile birlikte 250 TL'ye varan ek promosyonun sunulduğu kampanyada ilave olarak yıl sonuna kadar 350 TL'ye varan chip para da kazanılabiliyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 200 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 225 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 250 TL ek promosyon ödeniyor.

İlave 350 TL'ye varan chip para kazanma fırsatı ise 2 aşamada sunuluyor. Kampanya kapsamında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 2-31 Mart 2020'de ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya da Neo kart ile her ay 500 TL ve üzeri harcama yapan emekliler, ayda en fazla 25 TL, toplamda ise yıl sonuna kadar 250 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatından faydalanabilecek.

Emekliler ayrıca Axess ile verecekleri bir yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 15 TL, 3 yeni fatura talimatı için 50 TL, 6 ve daha fazla yeni fatura talimatı için 100 TL chip-para kazanarak toplamda 350 TL'ye varan chip para kazanabilecek.

Bunlara ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler, maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

- "Müşterilerimiz, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, emeklilerin hayatını kolaylaştırarak avantajlar sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini göz önünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik. SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Şimdi de emeklilerimiz için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyoruz. 31 Mart 2020'ye kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan emeklilerimize güzel bir haberimiz var. Yeni kampanyamızda 750 TL'ye varan promosyon ile birlikte 250 TL'ye varan ek promosyon sunuyoruz. Üstelik, bu fırsatlara ilave olarak yıl sonuna kadar 350 TL'ye varan chip para da kazanabiliyorlar. Ayrıca, maaşlarını Akbank'a çok kolay taşıyabiliyorlar, şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapabilirler."