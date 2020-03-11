1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinleri iptal edildi

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının yıllık izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.
 11 Mart 2020 00:25
Yazdır
Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinleri iptal edildi

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının yıllık izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Mart 2020 00:03		 11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Mart 2020 00:02
'Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı'
10 Mart 2020 23:37		 İYİ Parti'den istifa eden vekil Ak Parti'ye geçiyor
10 Mart 2020 23:23
Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması
10 Mart 2020 23:11		 Şanlıurfa'da Valisi, yaralı bekçileri ziyaret etti
10 Mart 2020 22:48
Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama
10 Mart 2020 22:20		 ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi
10 Mart 2020 21:56
Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi
10 Mart 2020 21:41		 Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık
10 Mart 2020 21:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:29 - Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı01:03 - 'Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi'00:46 - Yatılı Kız Kuran kursunda korkutan yangın meydana geldi00:25 - Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinleri iptal edildi00:03 - ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?00:03 - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik00:02 - 11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Günlük tuz tüketiminizi 5 gramın altına düşürün23:43 - 'Teknolojik aletler uykuyu bozuyor'23:37 - 'Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı'
23:31 - Bir günlüğüne il müdürü oldu23:25 - Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor23:23 - İYİ Parti'den istifa eden vekil Ak Parti'ye geçiyor23:21 - Trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı23:15 - Prof. Dr. Sadık Akşit, yaşamına son verdi23:11 - Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması23:09 - Başkentte Halk Süt'e 1 liralık indirim23:04 - Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi'
Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinleri iptal edildi
ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?
11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yatılı Kız Kuran kursunda korkutan yangın meydana geldi
Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 3
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 5
irem yaman'ın olimpiyat hakkının elinden alınması 2
ramazan ayında oruç tutuyor musunuz 2
defteri kapatmak 7
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 10
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 10
bütçe hakkı 2
tahsin hasoğlu 4
güneş 2
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam