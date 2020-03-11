Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinleri iptal edildi
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının yıllık izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.
|11 Mart 2020 00:25
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