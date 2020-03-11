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'Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir." ifadelerini kullandı.
 11 Mart 2020 01:03
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'Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi'

- İnsanlar ülkeden ülkeye hareket ettiği için bazı sonuçları önlemek mümkün olmuyor. Dünyamızla teması tamamen kesseydik şu an burada olmazdım.

- Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hasta bir erkektir, genel durumu iyidir.

- Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir.

- (Koronavirüs tanısı konulan hasta) Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.

- Bu hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülmesine karşı tüm hazırlıklar çok önceden yapılmıştır.

- Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir.

- Bu zamana kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için garanti olmalıdır. Tüm birimlerimiz mücadelesini planladı.

- Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı.

- Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz.

- Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez.
Anadolu Ajansı
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