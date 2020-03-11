'Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi'

- İnsanlar ülkeden ülkeye hareket ettiği için bazı sonuçları önlemek mümkün olmuyor. Dünyamızla teması tamamen kesseydik şu an burada olmazdım.

- Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hasta bir erkektir, genel durumu iyidir.

- Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir.

- (Koronavirüs tanısı konulan hasta) Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.

- Bu hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülmesine karşı tüm hazırlıklar çok önceden yapılmıştır.

- Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir.

- Bu zamana kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için garanti olmalıdır. Tüm birimlerimiz mücadelesini planladı.

- Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı.

- Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz.

- Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez.