'Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi'
|11 Mart 2020 01:03
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- İnsanlar ülkeden ülkeye hareket ettiği için bazı sonuçları önlemek mümkün olmuyor. Dünyamızla teması tamamen kesseydik şu an burada olmazdım.
- Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hasta bir erkektir, genel durumu iyidir.
- Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir.
- (Koronavirüs tanısı konulan hasta) Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.
- Bu hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülmesine karşı tüm hazırlıklar çok önceden yapılmıştır.
- Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir.
- Bu zamana kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için garanti olmalıdır. Tüm birimlerimiz mücadelesini planladı.
- Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı.
- Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz.
- Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez.
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