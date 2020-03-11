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Ali Babacan, parti programını açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (Deva) programı açıklandı.
 11 Mart 2020 13:57
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Ali Babacan, parti programını açıkladı

DEVA Partisi'nin bugün açıklanan programının giriş ölümünde "şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, çoğulculuk, katılımcılık, kurumsallaşma, her alanda liyakatı esas alma, işi ehline verme, istişareye ve ortak akla dayalı yönetim, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmama, her koşulda gelişmiş bir demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunma, toplumun değerlerine, ihtiyaç ve taleplerine duyarlı olma, kendini değerlendirmede tevazu ve ahlakı temel alma, politika uygulamalarında tutarlılık, öngörülebilirlik ve bütüncül yaklaşımı esas alma ilkelerine bağlı kalacaktır" denildi.

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Memurlar.Net
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