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Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için çok önemli. İki aylık süreci panik havası yaratmadan atlatmalıyız. Bu virüs yaz aylarında etkisini yitirecek.
 11 Mart 2020 17:15
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Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı'nda toplandı.

3 bakan toplantı sonrası basın açıklaması yapıyor.

İlk olarak söz alan Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Devlet yönetimimiz dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Corona virüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin bilgi ile karıştırıldığı bir ortamdayız. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırmak sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum.

''RİSK CİDDİDİR''

Sorun küresel mücadelemiz ulusal. Bilimsel yöntemle ilerledik. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Avrupa'daki durumdan dolayı karşılatığımız risk ciddidir bugünkü toplatımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bugün toplantımızda bizlerle birliktelerdi. Ticaret Bakanlığımız bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Ticaret bakanlığnın ön iznini tabi olması kararı alınmıştı. Vatandaşımızım ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin vatandaşımızın alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izni verilmeyeceğini üreticilerimize hatırlatmak istiyorum. Fuarlarla ilgili yaklaşımlar oldu. Turizm Bakanlığımız kültür organizasyonlarının durumu ile ilgili yaklaşım oldu.

''CORONA VİRÜS TEDBİRLERİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR''

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına geliyor. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Corona virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.''

Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için çok önemli. İki aylık süreci panik havası yaratmadan atlatmalıyız. Bu virüs yaz aylarında etkisini yitirecek.
Memurlar.Net
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