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Hafta sonu askerler ve öğrenciler izne çıkamayacak

Akar: Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak
 12 Mart 2020 10:05
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Hafta sonu askerler ve öğrenciler izne çıkamayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki ateşkes ile ilgili ''Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik" dedi. Corona Virüs önlemleriyle ilgili de konuşan Bakan Akar, ''Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak'' diye konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak
Anadolu Ajansı
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