Juventus'da Cristiano Ronaldo depremi!
|12 Mart 2020 11:57
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Juventus'ta savunma oyuncusu Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cristiano Ronaldo şoku yaşandı. İzin günlerinde felç geçiren annesinin yanında olmak için Portekiz'e giden yıldız futbolcu bir süre Torino'ya dönmeyeceğini kulübe bildirdi.
Juventus bugün Torino'ya gitmesi beklenen oyuncusu için "Cristiano Ronaldo antrenmana katılmadı ve Portekiz'de kalarak İtalya'da halen devam etmekte olan sağlık kriziyle ilgili gelişmeleri bekliyor" ifadelerini kullandı.
Portekiz'in ayrıca İtalya'ya gidiş-geliş uçaklarını yasakladığını ve Ronaldo'nun bu nedenle de geri dönemeyeceği belirtildi.
Seria A'da 3 Nisan'a kadar ara verildi. Ayrıca takımlar antrenmanlarını en az 1 hafta boyunca askıya aldı.
Juventus'un Lyon ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı maç için hazırlıklarına devam ettiği belirtildi. Bu maçın ertelenme ihtimali olduğu da gelen bilgiler arasında...
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