Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Covid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 10'u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong'dan olmak üzere 3 bin 172'ye ulaştı. Toplam saptanan Kovid-19 vakası 80 bin 793'e çıktı.

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793'e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253'e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701'e geriledi.

Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Covid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin'de "ithal vaka" olarak adlandırılan vakaların sayısı 85'e yükseldi.

Covid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong'da ise 129'a çıktı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

SALGIN HAZİRAN'DA BİTECEK

SARS'ı şefeden 83 yaşındaki Çinli salgın uzmanı Zhong Nanshan, pandemi ilan edilen corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle ortadan kalkacağını umduğunu bildirdi. Nanshan, hastaların tedaviden sonra yeniden corona virüse yakalnma risklerinin düşük olduğunu sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN'DA İLK ÖLÜM

Avrupa'da da hızla yayılmaya devam eden corona virüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti.

İsrail'den dönen 66 yaşındaki bir Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.



KÜBA'DA İLK VAKALAR

Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Covid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Covid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.



CEZAYİR'DE İLK ÖLÜM

Cezayir'de de yeni tip corona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sözcüsü Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın belirlenen takvimde 24 Temmuz-9 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Yaz Oyunları'nı düzenlemek üzere, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, organizasyon komitesi ve Tokyo belediyesiyle yakın iş birliği içinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hükümetimizin tavrında bir değişiklik yoktur" dedi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike de küresel salgın değerlendirmesinin Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edileceği endişesine yol açtığına dikkati çekerek, "Farklı kişilerden farklı yorumlar duyuyoruz fakat bugüne dek yaptığımız onca hazırlık ve Japon halkının beklentisi hesaplandığında bir iptal veya erteleme düşünülemez." ifadesini kullandı.

Japonya'da şu ana dek 696'sı, 12 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde olmak üzere 1335 vaka görüldü, 7'si gemide, 16'si Japonya'da olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'YE SEYAHATLAR 30 GÜN ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Trump, ABD'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.