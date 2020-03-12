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Dink cinayeti davasında tahliye olan emekli astsubay öldürüldü

GAZETECİ Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra dava sürecinde tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
 12 Mart 2020 12:58
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Dink cinayeti davasında tahliye olan emekli astsubay öldürüldü

Olay, gece saatlerinde, Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şeref Ateş, yönetimindeki 81 DE 868 plakalı otomobille ilerlerken, yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, yoldan geçen sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, aracında kanlar içinde, hareketsiz bulunan Şeref Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Şeref Ateş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

ATEŞ, 2017'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Düzce'de oturan Şeref Ateş'in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink'in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık işyeri çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu, askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş'e 'Abi' dediği iddia edilmişti. Savcılık da bu durumu FETÖ içinde yasal hiyerarşi dışında örgütsel bir yapılanma ve örgüt içerisinde bulunduklarını teyit eder nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti 2016'da tutuklanan Ateş'in, 2017'de görülen duruşmada tahliyesine karar verdi. Heyet tahliyeyi, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığı' bilgisinin yer almasına ve tutuklu kaldıkları süreye" göre kararlaştırdı.
DHA
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