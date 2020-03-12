TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
ürkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
|12 Mart 2020 15:21
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