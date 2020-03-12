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Altın fiyatlarında sert düşüş

Altının gram fiyatı 320 liranın altına geriledi. Saat 17.20 itibariyle altının gram fiyatı 317 liraya geriledi.
 12 Mart 2020 17:20
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Altın fiyatlarında sert düşüş

Altının gram fiyatı 320 liranın altına geriledi. Saat 17.20 itibariyle altının gram fiyatı 317 liraya geriledi

Altının gram fiyatı gün içinde 330 liraya kadar çıkmıştı.

330 liraya kadar çıkan gram altın, 317 liraya kadar geriledi.
Memurlar.Net
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