Altın fiyatlarında sert düşüş
Altının gram fiyatı 320 liranın altına geriledi. Saat 17.20 itibariyle altının gram fiyatı 317 liraya geriledi.
|12 Mart 2020 17:20
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