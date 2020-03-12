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Pazar günü EKYS yapılacak mı?

Bakan Ziya Selçuk, tedbirlerimiz resmi olarak Pazartesi günü başlayacak. EKYS'nin iptal edilmesi söz konusu değil dedi.
 12 Mart 2020 21:19
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Pazar günü EKYS yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarını açıkladı..

Milli eğitim Bakanı'na Eğitim Kurumlarına Yöneticilik Sınavı'nın da iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili soru soruldu.

Bakan Ziya Selçuk, tedbirlerimiz resmi olarak Pazartesi günü başlayacak. EKYS'nin iptal edilmesi söz konusu değil. Planlandığı gibi Pazar günü bu sınav yapılacak dedi.

Memurlar.Net
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