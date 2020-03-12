Bakan açıkladı. Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi?
|12 Mart 2020 21:39
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarını açıkladı...
Bakan Selçuk, Öğretmenlerin ara tatillerde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz dedi.
Soru: öğretmenler bu süreçte okullara gidecekler mi?
Ziya Selçuk: Şimdi bizim olağan uygulamamızda öğretmen arkadaşlar öğrenciler tatildeyken okullarda bulunuyorlardı, ancak bu durum olağanüstü bir durum ve ben öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda da, kararlaştırdığımız gibi okullarda ara tatillerde bulunmalarını beklemiyoruz
Onlarında evlerinde olmalarını bekliyoruz ve çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmamalarını bekliyoruz
Memurlar.net'in notu: Bakan Ziya Selçuk'a, CNN Türk'teki programda, okul idarecilerinin tatilde, okula gidip gitmeyeceği soruldu. Bakan Selçuk bu soruya net bir yanıt vermedi. görevli olanların nöbetçi olanların okula gitmesi gerektiğini belirtti. Bu konuyla ilgili olarak yarın Bakanlığın internet sitesine konacak Sık Sorulan Sorularda bir cevap olacağını tahmin ediyoruz.
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