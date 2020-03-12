Ücretli öğretmenler tatilde ücret alacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenler ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.
|12 Mart 2020 21:47
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarını açıkladı...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenler ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.
Bakan Selçuk' a Ücretli öğretmenler ile ilgili durum soruldu. Derse giremedikleri için ücret alamayacaklar sorusuna "hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemler alınır, merak etmeyin" dedi.
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