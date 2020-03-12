Bakanlık açıkladı! Sanatsal etkinlikler de ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden Nisan ayının sonuna kadar gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini açıkladı.
|12 Mart 2020 22:33
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden Nisan ayının sonuna kadar gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini açıkladı.
Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden Nisan ayının sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir.
Sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle, "önce sağlık" düsturu ile alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.
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