ABD medyası, Türkiye üzerinde manipülasyon yapıyor

New York Times'ın (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya seyahat kısıtlaması kararını duyurduğu haberinde Türkiye'den fotoğraf kullanması, Amerika'daki Türk toplumunun tepkisini çekti.

Washington merkezli Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yalan haber ve bilgi kirliliğinin oldukça sık yaşandığı bir dönemde NYT'nin de güvenilirliğini yitirmesinin üzüntü verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazetecilikte kabul edilemez olan bu yanlış, bilgi eksikliğinizden mi yoksa izah edemediğiniz bir niyet mi var? Burada takipçilerinize bir açıklama borçlusunuz." ifadesine yer verildi.

- "Bu, büyük bir cahillik değilse kesinlikle kabul edilemez bir art niyettir"

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine, ilgili haberlerde kullanılan Türkiye'den fotoğrafları görünce gözlerine inanamadığını belirterek, ''ABD, Avrupa'ya seyahat yasağı kararı almış ama NYT'de haber verilirken, Avrupa yerine yasağa dahil olmayan Türkiye'den fotoğraflar kullanılıyor. Bu, Türkiye'ye karşı büyük bir cahillik değilse kesinlikle kabul edilemez bir art niyettir.'' diye konuştu.

Mutlu, CNN'nin de ABD'de Kovid-19 ile ilgili haberlerde alakasız şekilde Türkiye fotoğraflarının kullanıldığını gördüklerini, ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri olarak bu haksızlığa tepki gösterdiklerini söyledi.

- ABD'nin Avrupa'ya seyahat yasağı kararı haberine "Türkiye" fotoğrafı kullanılması

NYT, Trump yönetiminin dün gece duyurduğu Avrupa ülkelerine yönelik seyahat yasağı kararıyla ilgili haberinde, Türkiye'den bir caminin dezenfekte edildiği fotoğrafını kullanmıştı.

CNN de Washington D.C'de yeni tip koronavirüs nedeniyle Kongreye ziyaretçi girişine kısıtlama getirilmesi haberi için Twitter hesabından, Türkiye'den aynı cami fotoğrafını yayımlamıştı.