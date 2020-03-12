TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçi almayacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi, korona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayı sonuna kadar vatandaşı kabul etmeyecek. Meclise günlük ortalama 5 ile 8 bin arasında vatandaş giriş yapıyor.
|12 Mart 2020 23:21
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Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar, Meclis'teki temaslarının ardından tekrar illerine dönüyorlar. Bu durumunda riski yükselttiği belirtiliyor.
Bu kapsamda, Meclis Mart ayı sonuna kadar ziyaretçi kabul etmeyecek.
Meclise günlük ortalama 5 ile 8 bin arasında vatandaş giriş yaptığı belirtilirken, bu rakamın partilerin grup günlerinde ise bu rakam 10 ile 15 bini bulduğu bildirildi.
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