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TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçi almayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, korona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayı sonuna kadar vatandaşı kabul etmeyecek. Meclise günlük ortalama 5 ile 8 bin arasında vatandaş giriş yapıyor.
 12 Mart 2020 23:21
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TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçi almayacak

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar, Meclis'teki temaslarının ardından tekrar illerine dönüyorlar. Bu durumunda riski yükselttiği belirtiliyor.

Bu kapsamda, Meclis Mart ayı sonuna kadar ziyaretçi kabul etmeyecek.

Meclise günlük ortalama 5 ile 8 bin arasında vatandaş giriş yaptığı belirtilirken, bu rakamın partilerin grup günlerinde ise bu rakam 10 ile 15 bini bulduğu bildirildi.
Memurlar.Net
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