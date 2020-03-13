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Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı

Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
 13 Mart 2020 00:10
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Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı

Kamu görevlilerinin görev veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışı durduruldu

Cumhurbaşkanı genelgesi resmi gazetede yayımlandı.

Kamu görevlilerinin görev veya şahsi sebeplerle yurtdışına çıkışı durduruldu.

Zorunlu ve Acil durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri bakan ve validen izin alacak

Memurlar.Net
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