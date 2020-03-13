Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
|13 Mart 2020 00:10
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Kamu görevlilerinin görev veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışı durduruldu
Cumhurbaşkanı genelgesi resmi gazetede yayımlandı.
Kamu görevlilerinin görev veya şahsi sebeplerle yurtdışına çıkışı durduruldu.
Zorunlu ve Acil durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri bakan ve validen izin alacak
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