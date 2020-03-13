Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
|13 Mart 2020 08:33
|Yazdır
Bakan Koca attığı tweet de şöyle dedi:
"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
36 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler
11 Mart 2020 21:21
|Hava sıcaklığı, koronavirüsün yayılma hızını etkiler mi?
11 Mart 2020 20:53
|Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
11 Mart 2020 01:03
|'Teknolojik aletler uykuyu bozuyor'
10 Mart 2020 23:43
|İran'dan gelip, gözlem altına alınan 65 kişi taburcu edildi
10 Mart 2020 12:27
|Sağlık Federasyonundan koronavirüs ile mücadele önerileri
10 Mart 2020 11:19
|KKTC'ye giriş yapan Alman turistte Koronavirüs tespit edildi
10 Mart 2020 09:39
|Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı
09 Mart 2020 09:44
|Alerjik bünyelere 'ilkbahar' uyarısı
07 Mart 2020 21:47
|Bilgiyi internetten değil doktordan alın
04 Mart 2020 23:07