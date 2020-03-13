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Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
 13 Mart 2020 08:33
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Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı

Bakan Koca attığı tweet de şöyle dedi:

"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

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