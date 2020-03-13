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Sanayi Bakanlığı'ndan 'kolonya' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını açıkladı. Böylece petrol rafinerilerinde etanol talebi azalacak. Corona virüse karşı yüksek talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak. Kolonya ve dezenfektan üretimi de artacak.
 13 Mart 2020 09:26
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Sanayi Bakanlığı'ndan 'kolonya' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve dünyayı sarsan koronavirüsüne karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantının ardından stratejik bir adım attı.

Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran'a kadar askıya aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını ifade ederek, "Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Koronavirüsüne karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek" dedi.

YÜZDE 3 ORANINDA ETANOL

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılıyordu.

KRİTİK HAMLE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüm dünyada ölümlere neden olan koronavirüsüne karşı etkili silahlardan biri olan etil alkolün üretimi konusunda kritik bir hamle yaptı. Bakanlık EPDK'dan etanolün, akaryakıt sektörü yerine etil alkol olarak koronavirüse karşı etkili kolonya ve dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini talep etti.

BUGÜNDEN İTİBAREN 3 AY BOYUNCA

Bunun üzerine EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri, 13 Mart 2020'den itibaren 13 Haziran 2020 tarihine kadar askıya aldı.

Bakan Varank, bu kararla birlikte benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına kalktığını ifade ederek, "Böylece petrol rafinerilerinin biyoetanol talebi azalacak. Üreticiler benzine karıştırılacak biyoetanol üretimi yerine, koronavirüsüne karşı kullanılan ve yoğun talep gören dezenfektanlar ve kolonyaların üretiminde kullanılan etil alkolün üretimine yoğunlaşacak. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK'ya çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"PROBLEMİN KAYNAĞINA İNDİK"

Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, koronavirüsün tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını kaydeden Bakan Varank, "Tabi bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için, problemin kaynağına indik." diye konuştu.

SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Varank, üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını anlatarak, "Nihai aşamada talebimizi EPDK'ya ilettik. Onların da çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek" dedi.

SPEKÜLATÖRLERİN OYUNU BOZULACAK

Bu düzenleme ile önemli bir ithal girdisi olan etanolün, Türkiye'deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, "Yani ithalat yerine, artık yurt içindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte, spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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