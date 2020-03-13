1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzinde 2. büyük indirim yapıldı

EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
 13 Mart 2020 09:49
Yazdır
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı

EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

3 GÜNDE 1,11 LİRA İNDİRİM

Bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatı 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5. 62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin arttırdı
13 Mart 2020 10:37		 İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı
11 Mart 2020 10:28
Başkentte Halk Süt'e 1 liralık indirim
10 Mart 2020 23:09		 Benzin ve motorine büyük indirim yapıldı
10 Mart 2020 17:47
Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor
10 Mart 2020 13:07		 Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
10 Mart 2020 09:52
Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi
09 Mart 2020 19:58		 Petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Bakan açıkladı
09 Mart 2020 17:52
Petrol fiyatları sert düştü, altın yükseldi
09 Mart 2020 14:02		 Aidat rakamları kirayla yarışıyor
09 Mart 2020 10:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - Altın fiyatları güne yükselişle başladı11:00 - Sözleşmeli öğretmen, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirilebilirler mi?10:52 - Türkiye'nin Otomobili, şarj istasyonlarına talebi artırdı10:42 - Teknolojik cihazların temizliğine dikkat edilmeli10:37 - Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin arttırdı10:37 - İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor10:34 - 3 GB internet sadece EBA'da geçerli olacak10:32 - Her yıl çıkan 5 hastalığın 3'ü hayvan kökenli10:29 - Her dört kişiden biri evini kiraya veriyor10:27 - Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
10:15 - Prostat kanserinin görülme sıklığı artıyor10:13 - Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü10:09 - 2020 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı10:06 - Ankara'da hacze giden 2 avukat bıçaklandı10:01 - MEB'den bir Genelge bekleniyor10:00 - Korona virüsün piyasaya maliyeti 16 trilyon dolar09:54 - TBMM, ziyarete kapatıldı09:53 - Dolar güne sert yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
Ateşi çıkan infaz ediliyor
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Memurların yurt içi görevlendirilmeleri sınırlandırılmalı
2 uzman onbaşı ilk görev yerlerine giderken kazada vefat etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.03.2020 y.malatyaspor vs trabzonspor maçı 2
kolonyanın karaborsaya düşmesi 3
corona virüsü 3
eti cin yemek 1
corona virüsünü ti'ye almak 4
mesut bakkal'ın gs'den teşvik primi aldık itirafı 2
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 4
spor salonuna giden kadın 1
la liga'nın askıya alınması 1
kolonya 5
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam