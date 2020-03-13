Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
|13 Mart 2020 09:49
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EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.
3 GÜNDE 1,11 LİRA İNDİRİM
Bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatı 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5. 62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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