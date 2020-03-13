Ankara'da hacze giden 2 avukat bıçaklandı
|13 Mart 2020 10:06
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TBB'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak'ın, Ankara'da haciz işlemi sırasında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.
Saldırıda yaralanan avukat Baş'ın Ankara Şehir Hastanesinde ameliyata alındığı ve 4 saat süren 3 cerrahi operasyon geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Avukat Savaş Baş, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Meslektaşlarımıza saldıran saldırgan gözaltına alınmış, savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır. Görevi başında yaralanan meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Vatandaşlarımızın hukuki güvencesi olan avukatlara ve avukatlık mesleğine yapılan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz, saldırının yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."
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