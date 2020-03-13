Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı
|13 Mart 2020 12:08
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, BKDS uygulamasının Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini, hastaların uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene olduklarını hatırlattı.
Bulaşıcı hastalık riskine karşı bir dizi tedbir almayı öngördüklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm özel sağlık hizmeti sunucularında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek."
Selçuk, yeni tip koronavirüsle ilgili önlemleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice aldıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir." ifadesini kullandı
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