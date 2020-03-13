Maarif Vakfı'nın okulları da tedbiren tatil edildi

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, koronavirüs önlemleri kapsamında 10 ülkedeki okullarda eğitime ara verildiğini belirterek, "Teknik alt yapısının güçlü olduğu ülkelerde uzaktan eğitim uygulamasına devam ediyoruz." dedi.

Akgün, Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okullarında alınan koronavirüs önlemlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı olarak 43 ülkede farklı düzeylerde eğitim kurumlarının bulunduğunu belirten Akgün, ülkenin ulusal otoritelerinin koronavirüs ile mücadele çerçevesinde aldığı kararların okullarda uygulandığını belirtti.

Akgün, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, Irak, Gürcistan, Pakistan (kısmi), Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Romanya, Avusturya, Afganistan ve Tunus okullarımız eğitime ara vermiş durumda. Teknik alt yapısının güçlü olduğu ülkelerde uzaktan eğitim uygulamasına devam ediyoruz. Okul aile birlikleri ile yakın temas halinde kesintisiz eğitim için çalışmalarımız sürüyor. Biz de Maarif Vakfı merkezi yönetimi olarak Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda vakıf merkezinden yurt dışına yapılan tüm seyahatleri durdurmuş bulunmaktayız."

Birol Akgün, eğitimin devam ettiği ülkelerde de koronavirüsü ile mücadele yöntemleri konusunda yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.