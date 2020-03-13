Kur'an Kurslarında eğitimlere ara verildi. Ek ders ödenmeyecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Kurslarındaki eğitim öğretim programlarına 16-29 Mart 2020 tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı
|13 Mart 2020 12:29
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Kurslarındaki eğitim öğretim programlarına 16-29 Mart 2020 tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı.
Kurslar bu süreçte detaylı temizlik yapılacak. Öğreticiler, kurs temizliğine refakat edecek. Bu süre zarfında ek ders ücreti ödenmeyecek
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