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MSB açıkladı... Nizamiyelere termal kamera konuldu

MSB: (Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir
 13 Mart 2020 13:04
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MSB açıkladı... Nizamiyelere termal kamera konuldu

MSB: "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir."

"Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu."

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi."

"(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."

"(Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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