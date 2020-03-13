Diyanet, Hac görevli seminerlerini erteledi
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac'ca görevli gidecek personel için Afyon ve Antalya'da bir hafta sürecek olan seminerleri erteledi.
|13 Mart 2020 14:06
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