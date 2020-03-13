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MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti

MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında ülke genelinde bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi
 13 Mart 2020 14:22
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MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koronavirüs nedeniyle Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrenci ve mezunlar için ücretsiz verilen destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu dersler yapılmayacak.

MEB'in konuya ilişkin hazırladığı yazı illere gönderilecek.
Anadolu Ajansı
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