Namaz sünnetleri evde kılınacak, camilerden tesbihler kaldırılacak
|13 Mart 2020 14:57
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşı Diyanet'in aldığı önlemleri ve uygulamaları açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun acil toplantısında alınan kararları paylaşan Erbaş, il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgelerin ivedilikle uygulanması talimatı verildiğini söyledi.
Erbaş'ın açıkladığı tedbirler arasında şunlar yer aldı:
Camiler, Kuran kursları, aile ve gençlik merkezleri, okuma salonları ve kütüphaneler gibi kurumlarda lavabo, yemekhane, şadırvan bölümlerinde dezenfekte çalışmasının yapılması
Cuma namazı başta olmak üzere camide geçirilecek sürenin kısa tutulması amacıyla namaz sünnetlerinin evde kılınması hususunda cami cemaatinin bilgilendirilmesi
Camilerde tokalaşma, kucaklaşma gibi eylemlere hastalık riski sona erinceye kadar ara verilmesi
Camilerdeki tespihlerin kaldırılması
Yaşlılara, grip ve nezle gibi semptomları taşıyan hastalara evde kalmaları yönünde tavsiye verilmesi
Cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilmesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı neticesinde Diyanet'e bağlı Kuran kurslarının 2 hafta boyunca tatil edildiğini duyuran Erbaş, bu süre zarfında detaylı temizlik yapılacağını aktardı.
Hafızlar ezberlerini sosyal medya üzerinden verecek
Erbaş, yatılı kurslarda kalan ve yurt dışından gelen öğrencilerin konaklamaya devam etmesi konusunda müftülüklerin gerekli önlemleri alacağını ifade etti.
Erbaş, hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin, eğitim düzenini bozmamak adına ezberlerini sosyal medya veya internet üzerinden vereceğini kaydetti.
21 bin umreci 15 Mart'ta dönüyor
Uluslararası İyilik Ödülleri ve Avrasya İslam Şurası gibi uluslararası etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini dile getiren Erbaş, Suudi Arabistan'daki Türk umrecilerle ilgili bilgi verdi.
Bu topraklarda bulunan 21 bin umrecinin 15 Mart'ta döneceğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:
"Umre ziyaretinde bulunan vatandaşlarımıza ilişkin, Suudi Arabistan devleti umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmadan önce, orada bulunan vatandaşlarımız, salgına sebep olan virüs konusunda bilgilendirilmiştir.
Mekke ve Medine'de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret göstermesi konusunda yetkililerin dikkat Suudi Arabistan devletince umre ziyareti geçici olarak durdurulmuş olup bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkeye ulaşabilmesi için koordinasyon devam etmektedir. Umreden dönen vatandaşlarımız 14 gün boyunca evden çıkmaması konusunda bilgilendirilmiştir"
Diyanet İşleri Başkanı, kurumda karşılıklı heyet ziyaretlerinin tamamının iptal
edildiğini sözlerine ekledi.
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