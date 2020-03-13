İçişleri Bakanlığından 13 maddelik Koronavirüs Genelgesi
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Bakan Süleyman Soylu'nun imzasıyla 13 maddelik bir tedbir listesi yayımladı.
|13 Mart 2020 15:25
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Yayımlanan tedbir listesine göre, ülke genelindeki bütün yemin, anma, mezuniyet törenleri iptal edilmiştir.
Ayrıca, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında yapılacak tüm etkinlikler ile vali ve kaymakamların vatandaşla buluşma toplantıları iptal edilmiştir.
Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitime 3 hafta ara verilmiştir.
İşte 81 il Valiliğine gönderilen resmi yazı
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